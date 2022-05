Funsat Itinerante realiza o último plantão de atendimento no bairro Itamaracá neste sábado

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) fará atendimento aos moradores da região do Bairro Itamaracá, no próximo sábado (14), das 8h às 12h. A edição especial da Funsat Itinerante vai acontecer durante o encerramento do Programa Todos em Ação da região Bandeira, na quadra coberta da Escola Municipal José Paniago.

Durante 15 dias, equipes da Prefeitura ofereceram mais de 70 serviços, envolvendo todas as secretarias municipais. Entre elas, a Funsat vai levar emissão de Carteira de Trabalho, cadastro no Sine e consulta de vagas de emprego.

A prefeita Adriane Lopes explica que a cada 15 dias o trabalho será levado a um bairro, de uma das 7 regiões urbanas da cidade. “O objetivo também é buscar maior interação dos moradores com a equipe do nosso governo, que estará à disposição para ouvir a comunidade “, explica.

O Diretor Presidente da Funsat destaca a importância dessa integração: “O Poder Público reforça seu compromisso com a população à medida em que, de maneira integrada, reúne os mais diversos serviços em um só propósito, bem servir a população”, afirma Luciano Martins.

No dia 14 de maio, para encerrar os trabalhos do mutirão naquela região, haverá uma grande ação integrada no bairro, com todas as secretarias municipais envolvidas para levar uma série de atividades e serviços aos moradores do Bandeira. A programação inclui apresentações culturais, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca e algodão doce e diversos atendimentos na educação, emprego, habitação, juventude, entre outros.