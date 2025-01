Funsat disponibiliza 1,6 mil vagas de emprego nesta segunda-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.637 vagas de emprego nesta segunda-feira (6). As contratações são para 169 funções, oferecidas por 240 empresas em Campo Grande. Dentre as oportunidades, há vagas para açougueiro (10); almoxarife (2); atendente de telemarketing (10); capataz rural (1); eletricista (4); montador de andaimes para edificações (2); pedreiro (4); vendedor interno (28), entre outros.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) conta com 18 oportunidades exclusivas em áreas como auxiliar de linha de produção (5); recepcionista (5) e vigilante (6), por exemplo.

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.

Serviço:

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585 / Ramal 5800.