Calor intenso marca o início da semana em Mato Grosso do Sul

O calor predomina neste início de semana em Campo Grande e outras regiões de Mato Grosso do Sul. As temperaturas altas são destaque, podendo se aproximar dos 40ºC em algumas áreas, segundo previsões meteorológicas.

Na manhã desta segunda-feira (6), Campo Grande registrou céu claro e temperatura de 23ºC. Ao longo do dia, os termômetros devem atingir 32ºC, mesma máxima esperada para terça-feira (7). Já na quarta e quinta-feira, a temperatura deve subir para 33ºC. As pancadas de chuva só devem retornar no próximo fim de semana, trazendo alívio para o calor.

Na região pantaneira, o calor é ainda mais intenso. Porto Murtinho lidera com máximas de 39ºC, seguida por Aquidauana (35ºC), Corumbá (33ºC) e Coxim (31ºC). No sul do Estado, os termômetros marcam 37ºC em Dourados e 33ºC em Ponta Porã.

Outras cidades também enfrentam altas temperaturas nesta segunda-feira: Ivinhema e Jardim (37ºC), Bonito e Nova Andradina (36ºC), Três Lagoas e Água Clara (35ºC), Rochedo (34ºC), Paranaíba, Naviraí e Nova Alvorada do Sul (33ºC). Chapadão do Sul apresenta a mínima entre as cidades mencionadas, com 29ºC.

Com informações do Inmet

