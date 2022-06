Funsat Atende irá oferecer 50 vagas de emprego nas lojas do Grupo Pereira nessa sexta na Capital

A Prefeitura de Campo Grande vai realizar amanhã (1º) a ação Funsat Atende no estacionamento do Comper Hiper Center Brilhante, das 8h às 14h. Com 50 oportunidades de emprego nas lojas do Grupo Pereira de contratação imediata, para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho.

A Fundação Social do Trabalho irá criar carteira de trabalho digital, e intermediará diversas oportunidades para o Comper Hiper Center Brilhantes, e lojas do Grupo na região. Os interessados precisam levar seus documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat.

O Comper Hiper Center Brilhante fica localizado na Rua Brilhante, 2702 – Vila Bandeirantes.

Informações

Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória.

