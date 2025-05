Friozinho chega derrubando temperaturas em Mato Grosso do Sul

Mínimas na Capítal variam entre 9ºC a 12ºC e há possibilidades de chuvas no Estado

Nesta quarta-feira (28), uma frente fria avança aliada ao intenso transporte de calor e umidade em Mato Gtrosso do Sul. As chuvas também se estendem para todo o estado com intensidade fraca a moderada e, localmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento podem acontecer.

Entre a terça e quarta-feira, acumulados significativos de chuvas previstos ficaram acima de 40 mm em 24 horas. Além disso, a haverá queda nas temperaturas, com valores entre 5-10°C, principalmente na metade sul do estado.

Temperaturas

Nesta quarta, ocorre o fenômeno chamado de mínimas invertidas na metereologia, onde elas são observadas à noite, devido ao avanço da frente fria. Estão previstas mínimas entre 5-8°C e máximas entre 18-20°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 9-13°C e as máximas entre 19-24°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-16°C e máximas entre 21-26°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 9-12°C e máximas entre 21-23°C.

Os ventos atuam do quadrante norte e giram para o quadrante sul ao longo da quarta com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

