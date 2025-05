Brasil sedia 5ª Conferência Global “One Planet” entre 27 e 29 de maio

Organizado pelo MDS, evento internacional chega ao país para discutir sistemas alimentares sustentáveis no contexto das mudanças climáticas. Encontro terá participação do ministro Wellington Dias

As mudanças climáticas têm agravado a insegurança alimentar, provocando escassez de água, instabilidade energética e impactos na vida humana e animal. Neste contexto, especialistas, representantes de governos, setor privado e sociedade civil se reúnem de terça-feira (27.05) a quinta-feira (29.05) na 5ª Conferência Global “One Planet” no auditório da Escola Superior do TCU, em Brasília. A conferência discutirá os desafios dos sistemas alimentares e destacará soluções bem-sucedidas de todo o mundo, com foco especial no contexto regional do Brasil, país anfitrião do evento.

O ministro Wellington Dias é um dos palestrantes do evento. Ele fará uma fala na abertura, na terça-feira (27.05), às 10h. Na sessão de encerramento, na quinta-feira (29.05), às 16h, ele integrará um painel de alto nível para discutir os principais temas debatidos ao longo da conferência.

“A 5ª Conferência Global One Planet’ será um marco para fortalecer nossa ação coletiva, consolidando ferramentas, conhecimentos e estratégias que impulsionam sistemas alimentares mais justos e sustentáveis, alinhando compromissos em nutrição, clima e biodiversidade com ações concretas de combate à fome e redução da pobreza”, destaca Wellington Dias.

A secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Rahal, também será uma das palestrantes do evento. Seu painel está previsto para ocorrer na quarta-feira (28.05), com o tema “Convergência e coerência: alinhando políticas e ações sobre clima, biodiversidade, desigualdades e nutrição por meio dos sistemas alimentares”.

Nesta edição, o evento é organizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e co-liderado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária da Costa Rica, pelo Gabinete Federal de Agricultura da Suíça (FOAG) e pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF), com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), entre outros parceiros.

Imprensa

Jornalistas interessados em acompanhar a 5ª Conferência Global One Planet são bem-vindos. A participação presencial está aberta, e o evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do MDS no YouTube.

Serviço

Data : 27 a 29 de maio de 2025

Local : Auditório da Escola Superior do TCU – Serzedello Corrêa, Brasília (DF)

Programação completa aqui

Destaques do MDS

Dia 27/05

10h às 12h30 – Sessão Plenária 1: Abertura e Contextualização, com participação do ministro

Wellington Dias é um dos palestrantes.

Dia 28/05

14h às 15h30 – Sessão 3: Convergência e coerência: alinhando políticas e ações sobre clima, biodiversidade, desigualdades e nutrição por meio dos sistemas alimentares, com participação da secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Rahal

Dia 29/05

16h às 17h30 – Sessão de Encerramento, com participação do ministro Wellington Dias

Com informações da AgÊncia Gov.