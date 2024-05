Frente fria provoca queda nas temperaturas e possibilidade de chuva a MS

A tão esperada frente fria prevista para atingir Mato Grosso do Sul finalmente chegou, provocando queda nas temperaturas na manhã desta terça-feira (14), especialmente na região sul. Há possibilidade de chuvas isoladas para algumas regiões do Estado.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande amanheceu com céu nublado, registrando mínima de 15,6ºC. Há previsão de sol entre nuvens ao longo do dia e máxima não deve ultrapassar os 26ºC.

Os menores índices registrados nesta terça-feira foram de 11,8ºC em Ponta Porã, onde a manhã se iniciou com nevoeiro e garoa, 13ºC em Sete Quedas, 13,4ºC em Porto Murtinho, 13,6ºC em Amambai, 15ºC em Amambai, 15,1ºC em Jardim e 15,2ºC em Juti.

Para o restante do dia, as temperaturas devem permanecer baixas no centro-sul, sudoeste, sudeste e noroeste do estado. As máximas previstas são de 16ºC em Ponta Porã, 17ºC em Porto Murtinho, 19ºC em Bonito, 21ºC em Dourados e Corumbá, 28ºC em Costa Rica, 29ºC em Três Lagoas e Coxim.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que as temperaturas começarão a subir na quinta-feira (16), podendo passar dos 30ºC, mas alerta para uma nova frente fria esperada para o fim de semana, característica típica do outono na região.

Com informações do Inmet e Cemtec.

