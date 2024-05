Na manhã desta terça-feira tem ‘Feirão da Empregabilidade’ com 122 vagas de emprego

Para dar celeridade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e trabalhadores que estão em busca por uma colocação no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) promove nesta terça-feira (14) mais uma edição do Feirão da Empregabilidade.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de nove empresas dos segmentos de couros, lanchonete, eletrodomésticos, cultivo de eucalipto, frigorífico, transportes, alimentação, construção civil e rede de lojas de celulares.

São 122 oportunidades que estão disponibilizadas nas áreas de Serviços, Construção Civil e Comércio, com destaque às 16 vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência(PcD), além das mais de 1.600 oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

As empresas contratantes atendem no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), somente no período da manhã (das 08 às 11 horas). Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho e as Pessoas Com Deficiência(PcD), com laudo médico atualizado.

