Frente fria chega a MS com previsão de chuva e queda nas temperaturas

Uma nova frente fria promete alterar o clima em Mato Grosso do Sul entre esta terça (10) e quarta-feira (11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno deve manter as temperaturas máximas mais amenas e trazer condições para pancadas de chuva, com possibilidade de tempestades em pontos específicos. As regiões centro-sul, norte, leste e nordeste do estado estão sob maior atenção.

Nesta manhã, Campo Grande registra céu parcialmente nublado e temperaturas de 25ºC. Para esta terça-feira, a máxima prevista é de 30ºC, enquanto na quarta-feira pode alcançar os 31ºC. Em outros municípios, as máximas variam de forma moderada. Ponta Porã espera 26ºC, Naviraí 27ºC, Bonito 28ºC, Dourados e Maracaju 29ºC, Porto Murtinho 31ºC, Corumbá e Três Lagoas 32ºC, e Coxim 33ºC.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a meteorologia indica que o tempo deve seguir instável até o final de semana. As manhãs terão predomínio de sol, seguido por aumento de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuvas.

O risco de tempestades segue elevado, devido à formação de uma área de baixa pressão atmosférica combinada ao deslocamento de cavados. A recomendação é para que os moradores fiquem atentos às atualizações meteorológicas e sigam as orientações de segurança.

Diante da possibilidade de tempestades, o Inmet reforça a importância de evitar áreas de alagamentos, não se abrigar sob árvores e manter equipamentos eletrônicos fora de tomadas durante raios.

Com informações do Cemtec e Inmet

