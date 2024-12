Câmara debate estudo sobre impactos da inteligência artificial na economia

Na próxima quinta-feira (12), o Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados realiza uma audiência pública sobre os impactos da inteligência artificial na economia. O evento será realizado no plenário 4, às 10 horas.

O objetivo é explorar alguns dos principais efeitos do uso dessa tecnologia, como:

– aumento da produtividade;

– mudanças no mercado de trabalho;

– inovação e novos modelos de negócios;

– melhorias na tomada de decisão;

– desigualdade econômica;

– mercado financeiro; e

– regulação e ética

O relator do estudo “Inteligência artificial, inclusão digital, automação do trabalho, empregabilidade e previdência” é o deputado Helio Lopes (PL-RJ).

O que é o Cedes

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado à análise e à discussão de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do Brasil.

Desde sua instalação, em 2003, já foram publicados 27 estudos, muitos dos quais transformados em lei ou incorporados pelos governantes.

O colegiado é composto por 23 parlamentares e presidido, atualmente, pelo deputado Da Vitoria (PP-ES).

Com Agência Câmara de Notícias

