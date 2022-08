Fotos de agora? Homem cai em golpe do nude e é extorquido

A Polícia Civil recebeu no começo da tarde desta segunda (8), uma denuncia de um homem de 43 anos que alegava estar sendo extorquido. De acordo com a vítima, ele estava sendo chantageado por um desconhecido de ter os seus nudes publicados em redes sociais e enviados para a sua família se não enviasse R$ 4 mil para ele.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 5° Delegacia de Polícia, em Campo Grande, o homem começou a conversar com uma mulher desconhecida pelo Facebook. Durante a conversa, a jovem pediu que a vítima enviasse algumas fotos dele nu e ele acabou enviando.

Após esse envio das fotos, um número desconhecido entrou em contato com ele nesta segunda (8), pelo WhatsApp e se apresentou como o pai da jovem que ele estava conversando. O golpista firmou que a sua suposta filha era menor de idade e pediu R$ 4 mil para não denunciar o homem em uma delegacia ou expor as suas fotos na internet. O caso irá ser acompanhado pelas autoridades.

Sextorsão

Essa nomenclatura define quando o criminoso obtém ou tem fotos e vídeos sensuais – nudes – de alguém e passa a exigir um certo valor para não divulgar essas imagens. Para denunciar esse tipo de crime vá a uma delegacia próxima, de prioridade as que são especializadas em crimes cibernéticos, portando provas do crime, como prints da tela, e-mails, conversar, entre outros.10

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.