Forças policiais se reúnem e solicitam desobstrução em frente do CMO

Na manhã da última sexta- -feira (18), equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande) estiveram em frente do CMO (Comando Militar do Oeste), realizando uma ação conjunta com o intuito de impedir novas ocupações irregulares no local.

Na ocasião, os manifestantes foram orientados a retirar os carros da via, e conforme os veículos foram removidos, faixas e cavaletes foram instalados para garantir que os carros não estacionassem ali novamente. Vale lembrar que todos os órgãos envolvidos têm a competência para aplicar multas nos casos em que sejam constatadas infrações. O objetivo é assegurar que não haja o descumprimento das leis ou das regras de trânsito.

De acordo com um manifestante, que preferiu não se identificar, já havia sido combinado que duas faixas de tráfego ficariam liberadas durante todo o manifesto e os manifestantes ocupariam apenas uma. “Agora de manhã chegaram aqui pedindo para liberar tudo e nós ficamos sem entender nada”, afirmou.

Conforme outro manifestante, o protesto é pacífico e as pessoas não serão intimidadas por essas ações. “Nós estamos aqui em frente ao CMO lutando pelos nossos direitos, de maneira tranquila, e nós não vamos arredar o pé daqui”, disse.

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que, desde o início do ato em questão, buscou o entendimento por meio do diálogo e de maneira bastante pacífica, deixando claro o entendimento do município com relação ao direito do cidadão de se manifestar, porém buscando que isso seja feito com tranquilidade e sem infringir qualquer lei ou regra, principalmente de trânsito, já que envolve uma área de grande fluxo de veículos.

