Sábadou, aprenda a fazer uma deliciosa batata na airfryer

Quer uma receita fácil e prática para curtir o seu sábado à noite e impressionar os amigos e família? Que tal uma receita acessível que pode ser servida tanto como petisco quanto prato principal como a batata na airfryer? Então anote os ingredientes e aprenda essa deliciosa receita de batata assada crocante.

Ingredientes:

5 batatas

sal a gosto

orégano a gosto

páprica defumada a gosto

azeite

Modo de preparo:

O primeiro passo é lavar bem e descascar as batatas, em seguida, corte enviesado para produzir fatias grossas em formato de meia lua e coloque em uma tigela.

Adicione os temperos, misture bem em todas as batatas e regue-os com azeite. Caso queira dar um gostinho a mais na sua receita basta acrescentar manjericão, alecrim e tomilho.

Jogue as batatas na cesta da airfryer e espalhe-as bem, mas evite colocar muitas batatas de uma só vez, pois elas podem acabar murchando.

Por fim, regule a temperatura para 200°C e asse na arifryer por 15 minutos, após o tempo de fritura basta esperar esfriar e servir. A batata assada vai bem com diferentes opções de acompanhamento como cervejas e drinks.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.