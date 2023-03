Final de semana continua com temperaturas acima de 30°C e chuva em MS

A previsão do tempo para o final de semana em Mato Grosso do Sul, entre sexta-feira (24) e domingo (26), indica continuidade do tempo com sol e temperaturas acima de 30°C, com probabilidade de nebulosidade e de chuvas no decorrer do dia.

São esperadas chuvas fracas a moderadas, e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões norte e pantaneira. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade.

Vale destacar que os modelos de previsão seguem indicando redução do volume das chuvas quando comparada aos primeiros 15 dias do mês de março, porém, de maneira pontual, ainda podem ocorrer acumulados de chuva mais significativos.

Esta redução do volume das chuvas está relacionada à presença de uma circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, por volta dos 5 km de altura, que favorece o tempo quente e seco, principalmente na região do bolsão.

No estado, são previstas temperaturas mínimas entre 21/25°C e máximas de até 35°C. Nas regiões sul e leste, são esperadas temperaturas mínimas entre 21/23°C e máximas de até 35°C.

Já na região norte, as mínimas variam entre 22/25°C e máximas de até 34°C. Na capital, espera-se mínimas de 22°C e máximas de até 32°C. Os ventos atuam de leste/sudeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h. Acesse também: Gestão Marquinhos é culpada pela “inadimplência”

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram