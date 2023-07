Fim de semana violento nas estradas de MS deixa sete mortos

O final de semana foi violento nas estradas estaduais e federais de Mato Grosso do Sul. Ao todo, sete pessoas morreram, incluindo um bebê de dois anos, e outras quatro ficaram feridas. Os acidentes envolveram ultrapassagens, falha mecânica, falta do uso de cinto de segurança, colisão frontal, capotagem e atropelamento.

De acordo com a PRF/MS (Polícia Rodoviária Federal), as principais causas de acidentes costumam estar ligadas a escolhas erradas por parte dos condutores, ou seja, condutas evitáveis, tais como: ultrapassagens indevidas, velocidade incompatível, ingestão de álcool, falta de atenção e desobediência às leis de trânsito. “A PRF registrou 15 acidentes neste final de semana (dias 8e 9), nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul, sendo 5 acidentes sem vítimas, 7 acidentes com feridos e 3 com mortos. 10 pessoas ficaram feridas e 3 morreram”, destacou, em nota.

O primeiro registro de acidente em Mato Grosso do Sul ocorreu na manhã de sábado (8), na BR-163, entre as cidades de Coxim e Rio Verde de Mato Grosso. Partes do corpo de uma mulher estavam espalhadas pela via. O veículo e o condutor responsável pelo atropelamento ainda foram identificados ou encontrados.

A segunda vítima fatal foi registrada horas depois, na BR-262, município de Ribas do Rio Pardo. O condutor de uma picape Fiat Strada, João Victor Freitas, 25, colidiu de frente com um caminhão, após uma tentativa de ultrapassagem. O jovem, que tinha como destino final Campo Grande, morreu no local. Já o motorista do caminhão não se feriu.

A terceira ocorrência vitimou pai e filha no km 50 da BR-463. Argemir Freitas, 42, e Damily Castelão Duarte Freitas, 19, voltavam de moto de Dourados com destino à Aldeia Lima Campo, quando foram atropelados por uma caminhonete S10 que invadiu a faixa contrária para uma ultrapassagem. Argemir morreu na hora e Damily foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiu aos ferimentos.

Já na madrugada de domingo (9), uma criança de apenas dois anos morreu após um capotamento na MS-450, Distrito de Camisão, em Aquidauana. O motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. No carro, estavam os pais da criança e o condutor, que era amigo da família.

O pai da criança saiu ileso e o condutor apresentou escoriações. A mãe e a menina, que estavam no banco de trás, não faziam o uso do cinto. A mulher apresentou lesões leves. O pai chegou a prestar socorro aos demais envolvidos no acidente e levou a filha até o Hospital Regional de Aquidauana, mas a criança já chegou à unidade sem vida.

Outra morte foi registrada no domingo (9), na MS-164,

entre as cidades de Antônio João e Ponta Porã. A vítima era um homem que ainda não foi identificado, ele dirigia uma picape carregada com tabletes de maconha, quando perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com um caminhão. Ele morreu na hora e a droga ficou espalhada pela via.

A sétima ocorrência foi da jovem Adrieli Nunes Barbosa, 22, que morreu na manhã de segunda-feira (10), após bater a moto que pilotava em uma anta, na BR-267, em Nova Andradina. A jovem seguia para o trabalho, sentido Casa Verde-Bataguassu.

Feridos

Além das fatalidades, os acidentes de trânsito deixaram diversos feridos. No sábado (8), Marco Antônio Benitez, 26, ficou gravemente ferido durante uma tentativa de ultrapassagem no anel viário da BR-060, em Campo Grande. Ele conduzia um Chevrolet/Prisma e bateu na traseira de um caminhão. O veículo ficou completamente destruído e o condutor foi encaminhado à Santa Casa, com traumatismo craniado.

Já no domingo (9), um homem de 54 anos ficou ferido, ao capotar uma picape às margens da BR-262, também no anel viário de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o motorista tinha sinais de embriaguez. Com ferimentos leves, ele foi encaminhado para a UPA Universitário.

Na segunda-feira (10), uma enfermeira, 62, também capotou, após perder o controle do veículo Fiat Strada, no anel rodoviário Doutor Ricardo Trad, saída para Rochedinho, em Campo Grande. A PRF disse que a enfermeira havia saído do plantão de serviço em hospital da Capital e retornava para casa, na área rural, quando um dos pneus traseiros estourou, fazendo com que ela perdesse o controle do veículo.

[Suelen Morales– O ESTADO DE MS]

