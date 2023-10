Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Querendo notícia quentinha para aquecer o coração neste inverno, arianjo? Não seja por isso! Hoje Mercúrio desembarca no paraíso astral e traz grandes promessas para a sua vida amorosa, principalmente se você está free e sonha em encontrar o crush perfeito. O melhor é que as good vibes não param por aí, pois a Lua segue o baile na sua Casa da Fortuna e fecha parceria com Júpiter, duplicando sua sorte e suas chances de ganhar dinheiro, ainda mais no período da tarde. Diante de um cenário tão promissor, você tem mais é que aproveitar essa terça gloriosa para ir atrás dos seus interesses porque vai chegar aonde quer rapidinho. No romance, fase de certezas e estabilidade com o mozão. É amém que fala?

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua continua linda e solta no seu signo, fica em paz com os astros e promete uma terçafeira das mais produtivas, meu docinho! Suas competências e qualidades ficam mais cristalinas e você vai ganhar visibilidade no trabalho, sinal de que tem tudo para impressionar a chefia. Como se não bastassem essas vibes maravilindas, Mercúrio muda de posição e passa a destacar os assuntos do seu lar, além de favorecer interesses financeiros da família, negócios que envolvam compra, venda ou documentação de imóvel. No território amoroso, seu charme taurino vai arrasar na pista e a hora de fisgar aquele crush especial é agora – vai fundo! Na união, pode esperar um período de sintonia e altos papos com o love.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se dependesse apenas da Lua, o dia seria mais propício para ficar em casa do que para saracotear por aí, mas essa não é a única energia ativa hoje e boas novas chegam de Mercúrio. Seu regente muda de cenário logo cedo, eleva sua vontade de socializar e aguça o seu dom para se expressar. Você tende a ficar mais tagarela do que já é, vai puxar conversa em qualquer lugar e deve se entrosar numa boa com todo tipo de gente. Quem trabalha com eventos, comércio virtual ou presencial, aplicativos, escolas ou atendimento ao público pode sair no lucro. Agora, as melhores surpresas devem pintar na paixão e seu bom papo será o segredinho do seu sucesso na conquista. Com o xodó, astral de grande cumplicidade.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Suas esperanças se renovam nesta terça, meu cristalzinho, e você vai inspirar as pessoas à sua volta com seu jeito leal, dedicado e prestativo. Um clima de cooperação e apoio vai embalar suas relações e novas amizades podem brotar no ambiente de trabalho. Agora, as maiores surpresas chegam de Mercúrio, que hoje troca de signo e ingressa na sua Casa da Fortuna. O astro promete um baita incentivo para incrementar seus recursos e zerar os boletos. Procure prestar mais atenção em seus pensamentos, pois pode ter várias ideias criativas com bom potencial de lucro. Na paquera, interesse por alguém da turma tende a crescer e tudo indica que será recíproco. Período de muita harmonia com seu amorzinho.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Prepara, porque hoje tem good news, bebê! Mercúrio ingressa em seu signo logo na primeira hora do dia, deixando o seu poder de comunicação no modo turbo e sua energia mental a milhão. Você vai se destacar ainda mais com sua inteligência e versatilidade, sem falar que terá ideias férteis e descoladas para ampliar seus ganhos, mandar bem no trabalho e conquistar muitos elogios. Sua simpatia e boa lábia também estarão tinindo e os contatos sociais vão ficar pra lá de movimentados: vai chover pedido de amizade nas redes e convite para rolezar com a galera. Se está na pista, deve atrair muita paquera e pode dar match logo de cara com um crush popular e que todas querem pegar. Tudo azul com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quer primeiro as notícias boas ou as chatinhas, minha consagrada? Vamo logo para as bagaças, assim já liquida a fatura e você aproveita melhor o dia. Tô falando de Mercúrio, que hoje começa a circular no seu inferno astral. Não nego que essa vibe pode até mexer com a sua disposição e seu bemestar, mas tem tanta energia positiva rolando nesta terça que seu planeta regente nem deve pesar tanto assim. Lua, Júpiter e Saturno jogam no seu time, prometem novos horizontes, favorecem seu crescimento e garantem ótima interação com quem trabalha e convive. Mudanças benéficas devem acontecer e o período será de plena sintonia com parentes e pessoas queridas, próximas ou distantes. Romance firme e forte.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se espera novidades no astral desta terça, acertou em cheio, meu docinho de abóbora! Hoje Mercúrio começa a circular em Leão, anima sua vida social e estende o tapete vermelho para você desfilar seu charme por aí: tudo indica que vai divar na pista ao mostrar seus encantos e deve multiplicar os contatinhos. Também vai atrair novas amizades num piscar de olhos e fará um tremendo sucesso com o seu jeito ainda mais simpático e receptivo do que já é. Em matéria de grana, as estrelas apontam um bom dia para quitar pendências e resolver assuntos relacionados com seguros, impostos, taxas e juros. Convívio harmonioso com a turma de casa e clima mais envolvente com o xodó. O romance vai ganhar fogosidade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje você vai dar um show de comunicação e simpatia em suas relações pessoais e profissionais, minha consagrada! Se depender dos astros, estará com tudo para agilizar seus interesses, defender suas ambições e subir no conceito dos chefes. Seu poder de convencimento vai brilhar no serviço e não vai faltar habilidade para arregimentar aliados: deve se entrosar superbem com colegas e parceiros de trabalho. Se procura emprego, aproveite o bom momento para falar com pessoas influentes, trocar ideias e marcar entrevistas. O período também será ótimo para faturar e fazer acordos ou contratos vantajosos. No amor, um lance recente pode evoluir rapidamente para namoro firme. União blindada e protegida.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua esparrama ótimas vibes nesta terça e garante um período de alta produtividade no trabalho. Sua determinação, força de vontade e seu otimismo estarão de plantão e ajudarão você a atingir suas metas. Agora, as melhores notícias chegam de Mercúrio, que a partir de hoje alimenta seus ideais, sua vontade de aprender e se aperfeiçoar. O momento é top para sair da sua zona de conforto, começar um curso ou atividade que sempre quis. Em contato com assuntos e pessoas diferentes, você pode dar passos largos em direção aos seus sonhos. Tem novidade despontando na paixão e há sinal de surpresas deliciosas pra quem tá free na pista. Na relação a dois, as afinidades com o love vão ficar cristalinas.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quem tirou a sorte grande, hoje? De acordo com as vibes da Lua é você, bebê! Ela promete um dia repleto de energia boa e revela que tudo deve fluir do jeitinho que espera nos assuntos do coração. Além de brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo, a Lua troca likes com os astros, sinalizando alegrias e conquistas na paquera. Então, se está a fim de alguém, não pense duas vezes para demonstrar seu interesse porque vai dar match. O cenário também é favorável para quem gosta de fazer uma fezinha em jogos e loterias. Só não despreze os avisos de Mercúrio, que a partir desta terça recomenda atenção extra com finanças, negócios, pendências antigas e assuntos que envolvam parentes ou o passado.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A grande novidade desta terça quem traz é Mercúrio, que migra para Leão e promete um período especial com parcerias e na vida amorosa também. Pode esperar mais movimento e dinamismo com os colegas, já que sua inspiração e inteligencia podem dar as caras no trabalho e fazer uma grande diferença nos resultados. Maravilha é que fala, né? Nos assuntos do coração, paquera recente deve caminhar rapidamente para um envolvimento mais sério e o romance vai transbordar harmonia. O dia ainda traz facilidades com assuntos de casa, ideal para tratar de aluguel, boletos e despesas que pesam no orçamento doméstico.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Esperando um dia sussa e boas vibes, meu cristalzinho? Então pode levantar as mãos para o céu e agradecer porque hoje tem. As coisas devem caminhar de acordo com as suas expectativas e seus contatos vão render, ainda mais se explorar sua habilidade para se comunicar e vender seu peixe. No trabalho e na saúde, Mercúrio vai reforçar suas energias e garante muita disposição para você dar o seu melhor. Divulgue seus serviços e aposte em suas ideias criativas, assim também pode faturar mais. De quebra, surpresas maravilindas estão previstas nos assuntos do coração. Com sua boa lábia e seu charme tinindo, você vai deixar o love aos seus pés e, se está free, pode fisgar o crush no primeiro encontro.