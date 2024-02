Fim de semana terá sol com probalidade de chuva em algumas regiões do MS

Sol e Probabilidade de Chuvas Marcam o Final de Semana em MS

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) antecipa um final de semana de contrastes atmosféricos em nosso estado. Segundo suas projeções, aguardamos um cenário marcado por períodos ensolarados e variações na cobertura de nuvens. Entretanto, há também a considerável possibilidade de precipitações e tempestades, acompanhadas por raios e rajadas de vento, tanto no sábado (10) quanto no domingo (11).

Durante esses dias, as chuvas devem concentrar-se principalmente nas regiões Centro-Sul, Sudoeste e Pantaneira do estado. Enquanto isso, as regiões Sudeste, Leste e Bolsão experimentarão temperaturas mais elevadas, associadas a baixos níveis de umidade relativa do ar, especialmente no domingo. O Cemtec destaca que essas instabilidades atmosféricas resultam do aquecimento diurno e da presença de umidade na atmosfera.

Quanto às temperaturas, a capital, Campo Grande, registrará uma mínima de 23°C e uma máxima de 33°C ao longo do final de semana. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã começará o dia com 22°C, alcançando os 32°C durante a tarde. Em Anaurilândia, os termômetros começam em 23°C e atingem os 36°C. Dourados apresenta uma mínima de 22°C e uma máxima de 35°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba terá variações entre 23°C e 33°C, enquanto Três Lagoas registrará uma mínima de 24°C e uma máxima de 36°C. No Norte, Coxim iniciará o dia com 23°C e atingirá os 34°C ao longo do dia, assim como Camapuã.

No Pantanal, Corumbá apresenta uma mínima de 26°C e uma máxima de 32°C; em Aquidauana, as temperaturas variarão entre 24°C e 36°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, experimentará uma mínima de 25°C e uma máxima que pode chegar até 33°C.