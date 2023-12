Fim de ano e estradas: motoristas devem redobrar cuidados em viagens para evitar acidentes

Fim de ano chega e com ele as férias escolares e as festas de natal e ano novo. Para muitos, é a época ideal para viajar e se reunir com amigos e familiares. Uma das opções é botar o pé na estrada, que agrada a todos os gostos, desde quem busca descanso até os mais festeiros.

Entretanto, é importante estar atento para que todos cheguem ao destino com segurança. Com a alta demanda característica do período, o fluxo de veículos nas estradas tende a ser maior e impacta, consequentemente, o risco de acidentes de trânsito.

O capitão da Polícia Militar Rodoviária, Kleber de Souza Oliveira, destaca que para lidar com a alta demanda e promover segurança à população, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul planeja reforçar a fiscalização nas estradas durante o período de festas.

“O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária através de um planejamento estratégico reforçará o policiamento em todas as regiões do estado, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como as regiões de Bonito, Bodoquena, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga”, conta.

Cuidados a serem tomados

Entre as orientações para os viajantes em potencial, o primeiro passo a ser tomado é conferir os equipamentos de segurança e as condições do veículo, como freios, faróis e pneus. Além disso, é importante planejar o trajeto com antecedência, incluindo paradas para descanso e alimentação no percurso.

O Capitão Kleber de Souza Oliveira reforça a responsabilidade do condutor na estrada. “Antes de pegar seu carro e viajar, todo motorista precisa ter consciência de que sua segurança e de todos os ocupantes do veículo depende das suas atitudes e da sua educação no trânsito”.

Outras medidas a serem tomadas, incluem:

Em caso de chuvas, reduza a velocidade, aumente a distância de segurança dos demais veículos e, em caso de visibilidade comprometida, procure um local seguro fora da pista de rolamento para parar e esperar a chuva passar;

Tenha atitude paciente e responsável na direção do veículo, especialmente nas ultrapassagens;

Respeite os demais motoristas e as leis de trânsito.

Para mais informações ou em casos de emergências durante a viagem, entre em contato com a Polícia Rodoviária Estadual pelo telefone 198.