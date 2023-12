Confira a coluna ‘Em Alta’

Ano novo, plataforma nova e um passeio completo por novas experiências junto com seu público: É assim que Ana Furtado começa 2024, com a estreia do canal dela no YouTube no dia 6 de janeiro, que nasce com a proposta de ser um espaço para trocar experiências, abrir conversas enriquecedoras e dividir vivências. O canal começa com o pé direito, com o programa “Passeio Completo”, onde Ana irá explorar a cultura, a vida, a gastronomia e as curiosidades de diferentes locais pelo mundo. Durante as viagens, ela mostra que viajar pode ir além de ver paisagens bonitas ou comer comidas diferentes; pode ser uma oportunidade de olhar a vida com novos olhos.

Rapidinhas…

Chegamos à última coluna de 2023. Antes de falar sobre os assuntos da semana, quero registrar meus agradecimentos a você, que me acompanhou ao longo deste ano, também agradecer a toda equipe do jornal O Estado. Gratidão!

O cantor Sérgio Dornelles, ex-“The Voice”, gravou, na última quarta-feira, seu álbum “SD” no Terraço. Para a gravação do seu novo DVD, ele recebeu vários amigos e convidados especiais. A data de lançamento ainda não foi divulgada.

Ela chegou com tudo em Salvador, estou falando da diva, a cantora Beyoncé, que esteve na Capital Baiana para o lançamento do seu filme “Renaissance: A Film by Beyoncé”. Foi um dos assuntos mais falados desta semana.

Sucesso nos charts das principais plataformas de áudio, as 12 músicas já lançadas do novo DVD do cantor Gusttavo Lima, “Paraíso Particular”, estão agora reunidas em um único lugar. Os fãs do Embaixador podem adicionar às suas playlists favoritas o álbum “Paraíso Particular – Vol. 1”, que promete fazer parte das melhores festas e comemorações de final de ano.

A banda Melim recebeu uma homenagem da Universal Music pelos mais de 3.2 bilhões de streams de áudio e vídeo. O quadro reúne o Certificado de Diamante Duplo para o álbum “Melim” (2017).

A Som Livre acaba de assinar com Luan Pereira e reforça sua posição como principal gravadora da música sertaneja. Com mais de 800 milhões de visualizações somente no YouTube, o cantor e produtor de conteúdo já coleciona hits e é um dos grandes representantes do agronejo.

Para encerrar, quero comunicar vocês que estarei de recesso por alguns dias, retornando no próximo dia 14 de janeiro. Desejo a todos boas festas, um feliz 2024!!!

Por Jhoseff Bulhões.

