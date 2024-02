Fim da piracema em MS marca retorno da pesca no Estado

A partir das 00h desta quinta-feira (29), a pesca volta a ser permitida nos rios de Mato Grosso do Sul com o término da Piracema. Durante o período de reprodução dos peixes, que iniciou em novembro do ano passado, qualquer atividade pesqueira estava proibida, incluindo pesca comercial e amadora.

Os rios Paraná e Paraguai já permitiam a modalidade de pesque e solte desde o início de fevereiro. Durante a Piracema, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou fiscalizações intensivas, resultando na apreensão de 902 kg de pescado e na autuação de 30 indivíduos, totalizando multas que ultrapassam os R$ 100 mil.

A Piracema é um período crucial para a reprodução das espécies, garantindo a qualidade do ecossistema aquático. A proibição da pesca visa preservar o equilíbrio ambiental e garantir a sustentabilidade das populações de peixes nos rios.

Com o fim do defeso, a pesca agora está liberada nos demais rios do estado, exceto aqueles de proibição permanente. Os pescadores devem seguir as regras estabelecidas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), emitindo a licença ambiental obrigatória para a prática da pesca amadora ou desportiva.

As penalidades para quem desrespeitar as normas incluem multas que variam de R$ 300 a R$ 10 mil, além da apreensão de equipamentos e produtos da pesca. A fiscalização continuará ativa para garantir o cumprimento das regulamentações e a preservação dos recursos naturais.

