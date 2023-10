Filhotinho passa por cirurgia após descoberta de anomalia

Com apenas 28 dias de nascido, o filhote de cãozinho Juninho já passou por uma grande empreitada: uma cirurgia para correção de uma anomalia no intestino.

A cadela da tutora Eduarda Saldanha, deu à luz a uma ninhada de 5 filhotes e um desses filhotes nasceu com atresia anal, uma má formação da parte final do intestino.

Segundo sua tutora, a estudante de veterinária Eduarda Saldanha ela só percebeu a condição, após observar que Juninho, nome dado ao filhote, sempre fazia menção em defecar, mas não saia nada. “No começo achei que fosse problema de intestino preso, fezes ressecadas”, contou.

Com 28 dias de nascido, Eduarda, que cursa veterinária em uma faculdade da Capital, percebeu que Juninho estava com a barriga inchada e resolveu levá-lo a uma clínica. Lá, recebeu o diagnóstico do animal e que precisaria passar por cirurgia. “Já tinha ouvido falar nessa condição, mas nem no curso nunca apareceu um caso como esse”, afirmou a tutora que levou o animal até a Subea por não ter condições de arcar com uma cirurgia como essa.

Segundo o médico-veterinário da Subsecretaria, Edvaldo Sales, essa condição é incomum e que a demora em buscar tratamento, pode ocasionar na morte do animal. “No caso dele, ele tinha o orifício anal, mas que não estava ligado ao intestino. Talvez por isso ela não tenha percebido antes”.

Após a cirurgia, Juninho se recupera normalmente. Sales ressalta que no começo, além da medicação é essencial uma dieta especial para que a cirurgia não rompa. “Em qualquer tratamento, o comprometimento do tutor é o que garante a recuperação rápida do animal”, ressaltou.

Convênio

Firmado em março deste ano, o Convênio com a UFMS permite que a Secretaria de Bem-Estar Animal encaminhe e garanta serviços como radiografia, cirurgia ortopédica e internação de forma gratuita a tutores de cães e gatos do município. Além de consultas veterinárias especializadas, ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia, exames laboratoriais bioquímicos e parasitológicos, cesarianas, cirurgia ortopédica, cirurgia de piometra emergencial.

Atendimentos Subea

A Subsecretaria disponibiliza 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e 15 senhas à tarde, a partir das 13h. Os atendimentos ocorrem as segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe realiza atendimentos exclusivos a ONGs e protetores independentes. Para mais informações o tutor interessado pode ligar no 2020-1397.