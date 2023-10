Comédia 5 Estrelas faz seu segundo show de stand-up

Em sua segunda edição, o Comédia 5 Estrelas acontece hoje (15), na Capital. Com o elenco de cinco comediantes: Júnior Manica, Bernardo Manica, Júnior Melga, Luciano Risalde e Samuel Isidoro, a expectativa do grupo é que, assim como na primeira apresentação, a “casa” esteja lotada. O show de stand-up, um espetáculo de humor, está marcado para as 19h, no Hotel Mohave, localizado na avenida Afonso Pena, 602. Segundo Samuel Isidoro, cada comediante apresenta um show que tem, em média, 10 minutos. “A apresentação é individual, cada um tem seu texto de aproximadamente 10 minutos, que no fim fecha quase que uma hora de show. A expectativa é sempre de encher o local, onde cabem 100 pessoas”, assegura. Isidoro garante que tenta fazer um texto variado e o mais divertido possível para agradar o público. “Eu falo até do meu cachorro, vida de repórter, cotidiano com a minha mãe e a recente vida de solteiro. Tento comprimir tudo para fazer o mais variado e divertido”, disse. A ideia é que seja feito um show por mês do Comédia 5 Estrelas, sempre no primeiro ou segundo domingo do mês. Na primeira edição, que aconteceu no dia 10 de setembro, o elenco escalado para animar a noite campo-grandense ficou por conta do Júnior Manica, Bernardo Manica, Júnior Melga, Samuel Isidoro e como convidada a comediante Giovanna Zottino. Júnior Manica explica que a ideia do Comédia 5 Estrela nasceu de uma viagem para São Paulo. “Eu me inspirei no projeto ‘Comédia ao Vivo’, um show de stand-up que é feito em um hotel em São Paulo e a dificuldade é que em Campo Grande a gente não tem espaços bacanas, preparados para esse tipo de comédia, de stand-up. Foi quando procuramos alguns hotéis”, garante.

Estrelinha

Um dos destaque das duas edições é Bernardo Manica, filho do Júnior Manica, que com 8 anos já tem sua própria apresentação dentro do Comédia 5 Estrelas. Segundo o pai, que começou na comédia em 2019, o pontapé do Bernardo foi quando fez uma participação em seu show. “Lembro que era um stand- -up temático, de Halloween e ele fez um boneco. Se saiu muito bem, mas como tinha apenas 4 anos, esperei um tempinho até que ele fez um stand-up no Dia dos Pais e foi bastante engraçado. Hoje, eu ajudo ele a construir seu texto, o público gosta, inclusive, ele já fez show em São Paulo e apresentações com artistas da Praça é Nossa”, garante.

Por Rafaela Alves

