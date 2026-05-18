Filhotes são mais vulneráveis ao frio, alerta Subea

Nos últimos dias, Campo Grande registrou temperaturas muito baixas, e a previsão indica nova queda em breve. Com o frio mais intenso, cresce a preocupação com os cuidados com animais, especialmente filhotes de cães e gatos, que sofrem mais com essas variações térmicas, por não conseguirem regular bem a própria temperatura corporal.

Esses animais são os mais vulneráveis e podem perder calor rapidamente, além de evoluir para quadros de hipotermia, principalmente quando estão debilitados ou foram resgatados de situações de abandono.

De acordo com orientações da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal), um erro comum ao encontrar um filhote gelado é oferecer leite logo de início. Com o corpo frio, o organismo ainda não consegue fazer a digestão de forma adequada, o que pode agravar o estado de saúde.

O primeiro cuidado deve ser sempre aquecer o animal. Só depois, quando ele estiver mais estável e reagindo, é que a alimentação deve ser oferecida, conforme explica o superintendente da Subea, Edvaldo Salles. “O primeiro passo é aquecer o animal. Somente depois que ele estiver quentinho e reagindo bem é que a alimentação deve ser oferecida”, orienta.

O aquecimento pode ser feito com mantas, caixas forradas e bolsas térmicas mornas, sempre com cuidado para evitar queimaduras. Também é importante manter o filhote protegido do vento e da umidade, que aumentam a perda de calor.

A alimentação deve ser oferecida em pequenas quantidades. Em alguns casos, principalmente com filhotes felinos, pode ser necessário estimular suavemente a região anal com algodão úmido para ajudar nas funções fisiológicas.

Banhos devem ser evitados em dias frios, principalmente em animais muito jovens ou debilitados, já que a queda de temperatura pode agravar ainda mais o quadro.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea, oferece atendimento veterinário gratuito para cães e gatos de tutores da Capital. Os serviços funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, além do Consultório Móvel, que percorre diferentes regiões levando atendimento e orientações sobre bem-estar animal.

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