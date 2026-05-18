Retrocar MS lança terceira edição com exposição de clássicos e noite especial em Campo Grande

Os motores da nostalgia já têm data para voltar a acelerar em Campo Grande. No próximo dia 19 de junho, a partir das 19h, a cidade recebe o lançamento oficial da terceira edição do Retrocar MS, um dos maiores encontros de carros antigos de Mato Grosso do Sul. O evento será realizado na tradicional Academia do Chopp e promete reunir colecionadores, apaixonados por automobilismo, expositores e admiradores da cultura automotiva.

A noite de lançamento contará com exposição de veículos antigos, apresentações musicais com duas bandas ao vivo e participação da organização do evento, que irá apresentar oficialmente as novidades da edição 2026 do Retrocar MS. O encontro principal já está confirmado para os dias 15 e 16 de agosto, na Praça do Papa, espaço tradicional para grandes eventos na Capital.

Após o sucesso registrado no ano passado, quando milhares de pessoas passaram pelo evento e impulsionaram setores como economia criativa, turismo, gastronomia e entretenimento, a expectativa da organização é ampliar ainda mais a experiência nesta terceira edição. O Retrocar MS vem se consolidando como um evento que vai além do universo automobilístico, se transformando em um encontro cultural e familiar em Campo Grande.

Além da paixão pelos clássicos sobre rodas, o projeto também chama atenção pela capacidade de reunir diferentes gerações em torno da memória afetiva, da preservação histórica e da valorização da cultura automotiva. Modelos raros, veículos restaurados, relíquias nacionais e importadas e histórias marcantes fazem parte da essência do encontro, que cresce a cada ano no Estado.

O lançamento na Academia do Chopp também será uma oportunidade para apresentar detalhes da programação oficial, ativações especiais, atrações e toda a estrutura preparada para receber o público em agosto. A expectativa é reunir colecionadores de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e também de outros estados, fortalecendo Campo Grande como uma das principais rotas de encontros automotivos do Centro-Oeste.

Serviço

Lançamento oficial — 3º Retrocar MS

Data: 19 de junho de 2026

Horário: A partir das 19h

Local: Academia do Chopp

Evento principal — Retrocar MS 2026

Dias: 15 e 16 de agosto de 2026

Local: Praça do Papa

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