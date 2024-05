Fichas para o tradicional bolo de Santo Antônio começaram a ser vendidas

As fichas do tradicional bolo de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, já começou a ser vendido. Em 2024 o formato segue sendo o mesmo, em entrega drive-thru e de maneira individual em potes. Este ano serão colocadas 2 mil alianças distribuídas em 20 mil pedaços de bolo.

A ficha custa R$ 10,00 e para adquirir a ficha basta ir até a secretaria da paróquia ou com paroquianos da Catedral. A distribuição será feita no dia 13 de junho na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, Rua Lydia Bais, 29.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: