Prazo para emitir, transferir e regularizar o título de eleitor vai até amanhã

Está terminando o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor em 2024, os eleitores tem até o dia 08 de maio para ficar em dia com a justiça eleitoral. Depois desse prazo, aqueles que ainda tiverem pendências com a Justiça Eleitoral não poderão participar das Eleições Municipais de 2024.

O que pode ser feito?

A emissão do título pela primeira deve ser feita no cartório eleitoral mais próximo, inclusive o registro da biometria; Quitação de multas decorrentes de ausências às eleições anteriores; Regularização de títulos cancelados por não votarem em três pleitos consecutivos; Transferir o domicílio eleitoral; Revisar dados eleitorais, como a inclusão do nome social ou a mudança do local de votação dentro do município

Caso o eleitor possua biometria cadastrada, é possível solicitar a regularização do título cancelado em uma unidade da Justiça Eleitoral ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral(TSE) na seção serviço de Autoatendimento Eleitoral.

Consulte pela internet a sua situação eleitoral no Portal do TSE.

Documentos para emitir o título de eleitor

documento oficial de identificação com foto, como Carteira de Identidade (RG). A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não deve ser utilizada para o alistamento; comprovante de residência emitido nos últimos três meses; e comprovante de quitação militar (somente é obrigatório às pessoas do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos, ou seja, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade).

A apresentação de mais de um documento será exigida nas situações em que o primeiro apresentado não possua todos os dados para a comprovação. É possível também saber se há necessidade de agendar atendimento presencial em alguma unidade da justiça eleitoral da sua cidade onde mora pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

