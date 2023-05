Festival do Queijo disponibiliza mais de 4 toneladas de queijo para venda neste sábado

A 6ª edição da Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho está prestes a iniciar suas atividades, com todos os preparativos em fase final. O evento aguardado com expectativa pelos moradores e visitantes ocorrerá neste sábado, 13 de maio, nas proximidades da Escola Agrícola Barão do Rio Branco, situada na Rua Guia Lopes, número 340.

A estimativa é de que mais de 7 mil pessoas compareçam ao local, ávidas por experimentar as delícias culinárias oferecidas pela região. Com a participação de mais de 40 expositores e produtores, a festa proporcionará a comercialização de mais de 4 toneladas de queijo e 1,5 toneladas de doces. Para esses produtores, a Festa do Queijo representa uma oportunidade valiosa de gerar renda e de apresentar à população os produtos provenientes dos pequenos e médios produtores locais.

Além dos quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, a 6ª edição da Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho contará com uma praça de alimentação variada. Os visitantes terão a oportunidade de saborear uma diversidade de guloseimas, desde cachorro-quente até churrasco de chão. Também serão disponibilizados food trucks com uma ampla seleção de pratos e bebidas, incluindo churros, acarajé, drinks e o delicioso chopp pilsen.

Os ciclistas também confirmaram presença: um grupo com cerca de 150 bikers devem abrir a festa. Eles vão sair do posto de gasolina próximo à UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) às 15h30 chegando ao evento por volta das 17 horas.

Para as crianças, a brincadeira está garantida com brinquedos infláveis e pula-pula. Já a diversão dos adultos será por conta da dupla Wilson e Cristiano, Filhos de Campo Grande e Laço de Ouro.