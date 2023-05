SES divulga mortes de três mulheres relacionadas à dengue em MS 

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou o recente levantamento epidemiológico da dengue na qual aponto a morte de três mulheres influenciada pela doença. Entre as vítimas está uma idosa, de 72 anos, que tinha hipertensão arterial como comorbidade, igualmente como a outra idosa falecida, de 83 anos, moradora em Juti e, por fim, uma mulher de 47 anos, sem comorbidade e moradora de Mundo Novo.

Com a atualização, Mato Grosso do Sul chega a 22 mortes atribuídas a esta doença neste ano e 16 seguem em investigação. Além dos óbitos, foram coletados dados das secretarias de saúde de todos os municípios do estado, chegando a 1.001 novos casos confirmados, incluídos no boletim desta semana.

Assim, Mato Grosso do Sul chega a 21.161 casos confirmados desde o começo de 2023. O boletim epidemiológico da dengue é elaborado semanalmente pela equipe de Gerência Técnica de Doenças Endêmicas, vinculado ao setor de Vigilância em Saúde da SES.