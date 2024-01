Férias escolares dos filhos e retorno dos pais ao trabalho

Psicóloga aponta estratégias para manter o controle e garantir

a tranquilidade que todos desejam no início de um novo ano

Depois de um semestre intenso com compromissos escolares e agendas cheias de tarefas, as férias chegam para trazer alívio não só para os pequenos, como para os pais. No entanto, esse período também pode gerar preocupações, já que a rotina de atividades e entregas não dão trégua para a maioria dos pais que, após as festas de fim de ano, já precisam retornar ao trabalho.

Conciliar as férias dos filhos com o trabalho pode ser uma tarefa desafiadora, mas é possível encontrar um equilíbrio que atenda às necessidades tanto da família quanto do ambiente profissional. Psicóloga e professora do curso de psicologia da Uniderp, Giuliana Elisa dos Santos destaca que é preciso planejamento e equilíbrio para não deixar que os dias de descanso das crianças sejam um problema na rotina familiar.

“Antes do início das férias escolares, é essencial planejar tudo com antecedência. Verifique o calendário escolar e alinhe-o com seus horários de trabalho e, se for preciso, poderá fazer a tentativa de ajustar com sua chefia, ações que te auxiliem nesse processo de adequação”, menciona.

A psicóloga aponta algumas estratégias para manter o controle sem perder a tranquilidade que todos desejam no início de um novo ano.

Férias programadas

Considere a possibilidade de tirar férias do trabalho durante as férias escolares. Isso permite que você aproveite o tempo com a família e evite conflitos de agenda.

Redes de apoio

Se possível, conte com a ajuda de avós, tios ou amigos para cuidar das crianças durante o horário de trabalho. Estabelecer uma rede de apoio sólida te permitirá realizar suas atividades sem preocupação.

Horário flexível no trabalho

Explore opções de trabalho flexíveis com dias remotos, caso tenha a possibilidade. Muitas empresas estão abertas a acordos que permitem equilibrar melhor a vida pessoal e profissional.

Rotina de atividades para as crianças

Procure programas ou acampamentos de férias que possam manter seus filhos entretidos e seguros. Iniciativas assim com atividades recreativas surgem, muitas vezes, das próprias escolas.

Divisão de responsabilidades com o cônjuge

Dar atenção às crianças nesse período é importante. Dessa forma, se os responsáveis trabalham, intercalar horários de cuidados e tarefas com o cônjuge é uma alternativa para que nenhuma das partes fique sobrecarregada.

Utilização de benefícios

Certifique-se de que sua empresa oferece ou não benefícios relacionados a assistência à infância ou férias remuneradas.

Comunicação clara

Priorize a comunicação clara e transparente com seu empregador. Encontrar soluções flexíveis para manter o funcionário produtivo e satisfeito faz parte da política de muitas empresas, atualmente.

Por Bruna Marques

