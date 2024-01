Retenção de líquidos: conheça dicas para desinchar após as festas de fim de ano

Chegado o tão esperado período de festas e há quem pense somente em descanso, outros em viagens, e há aqueles que aguardam ansiosos pela mesa farta e todas as delícias saboreadas no Natal e na virada de ano. Nessas tradicionais celebrações, as reuniões entre pessoas queridas são marcadas pelos pratos variados de comidas típicas da época. Entre salgados, doces, frituras e carnes e muita bebida, há opções para todos os gostos. Mas como aproveitar tudo isso sem comprometer a saúde ou evitar aquela indisposição, no dia seguinte?

“Equilíbrio é essencial, mas se a pessoa já exagerou, algumas medidas podem auxiliar no tratamento do organismo para liberar todo o excesso de líquido, gordura e sódio, entre outras coisas que provocam a sensação de inchaço”, explica a médica e professora do curso de medicina da Faculdade Pitágoras, Denise Priolli.

Confira as dicas listadas pela médica, abaixo:

Hidratação

Beba bastante água para ajudar na eliminação de toxinas e no funcionamento adequado do sistema digestivo. A hidratação em doses ideais pode ajudar a reduzir a retenção de líquido.

Chás digestivos

Camomila, hortelã-pimenta ou gengibre têm propriedades digestivas e anti-inflamatórias.

Atividade física

Exercícios leves, como caminhadas, estimulam o funcionamento do sistema digestivo e podem auxiliar na redução do inchaço.

Alimentação balanceada

Opte por uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais e proteínas magras. Evite alimentos processados e ricos em sódio, além dos que possuem excesso de açúcares orgânicos e carboidratos simples. Porções menores com maior frequência facilitam a digestão. Para o bom funcionamento do intestino, os probióticos, como iogurte natural, são uma excelente opção.

Por Bruna Marques

Confira mais noticias na edição impressa do Caderno Viver Bem.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram