Feriado de Corpus Christi terá plantão de vacinação em Campo Grande

Para ampliar a cobertura vacinal em Campo Grande, três unidades da saúde da Capital estarão abertas neste feriado de Corpus Christi (16), promovendo plantão de imunização contra Covid-19 e Influenza.

O plantão de vacinação ocorrerá nas unidades de saúde Dona Neta, Moreninhas e 26 de Agosto das 7h30 às 17h, sem intervalos. Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso da população que precisa atualizar o calendário vacinal, mas não consegue ir nas unidade de saúde durante a semana.

Covid-19

A vacina contra a Covid-19 está disponível para toda a população com 5 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose. A segunda dose segue disponível para todos que precisam completar o esquema vacinal.

Podem tomar a terceira dose, toda a população que tenha 12 anos ou mais e tenha tomado duas doses há pelo menos quatro meses ou pessoas com imunocomprometimentos com intervalo de 28 dias da D2.

Já à quarta dose está disponível para pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde, imunocomprometidos e pessoas com mais de 18 anos. Vale ressaltar que é necessário respeitar o intervalo de quatro meses.

Dados do vacinômetro apontam que até está quarta-feira (15) haviam sido aplicadas quase 1,9 milhões de doses na população de Campo Grande.

Vacinação contra a Influenza

A vacinação contra a influenza foi prorrogada ontem (15) e segue até o dia 24 de junho. Entre os grupos aptos a receberam a vacina estão gestantes, puérperas até 45 dias pós parto, população indígena, pessoas com comorbidades ou com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

A cobertura vacinal segue em baixa na Capital, entre os trabalhadores da saúde, cerca de 49,34% do grupo foi vacinado, idosos atingiram a taxa de 44,51%, e crianças entre seis meses e menores de cinco anos, correspondem a 25,33% da cobertura. Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde a meta de cobertura para estes públicos é de 90%.

