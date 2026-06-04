Feriado de Corpus Christi tem tempo mais firme e variação de nebulosidade em MS

Combinação de manhãs mais frias e tardes mais quentes resulta em elevada amplitude térmica, podendo superar os 15-20°C em algumas localidades
Nesta quinta-feira (04), a previsão indica tempo firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. Durante as noites, madrugadas e ao amanhecer, as temperaturas seguem mais amenas, com mínimas próximas de 10-14°C, especialmente nas regiões sudeste, leste e nordeste do estado.
Ao longo das tardes, haverá elevação gradual das temperaturas, com máximas podendo atingir valores entre 30-34°C.
Essa combinação de manhãs mais frias e tardes mais quentes resulta em elevada amplitude térmica, caracterizada pela grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas registradas no mesmo dia, podendo superar os 15-20°C em algumas localidades.
Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões oeste, norte, nordeste, sudoeste e pantaneira, onde os valores poderão ficar entre 15-35% nos horários mais quentes do dia, exigindo atenção quanto aos riscos associados ao tempo seco.
Porém, entre tarde/noite de domingo, a aproximação de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade pode favorecer a formação de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões oeste e sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul.
Os ventos atuam do quadrante leste com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.
Em relação a previsão de temperaturas por regiões:
Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 10-14°C e máximas entre 23-27°C.
Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 16-20°C e máximas entre 28-34°C.
Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 12-18°C e máximas entre 27-33°C.
Campo Grande (Capital): Mínimas entre 14-18°C e máximas entre 27-29°C.
Com informações do Cemtec.
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