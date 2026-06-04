Campanha do Agasalho intensifica arrecadação com ações durante o mês de junho

Mobilização terá Drive Thru Solidário, Pit Stop Solidário e mais de 40 pontos de coleta para arrecadar agasalhos e cobertores destinados a famílias em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Campo Grande realizará, entre os dias 11 e 13 de junho, o Dia D da Campanha do Agasalho 2026, ação voltada à arrecadação de roupas e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno.

A mobilização ocorrerá das 9h às 18h, no estacionamento do Bioparque Pantanal, nos Altos da Avenida Afonso Pena, durante a 18ª edição do Drive Thru da Sustentabilidade.

A iniciativa, coordenada pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), busca ampliar a arrecadação de itens de inverno, como cobertores, casacos, meias, toucas, luvas e outras peças em bom estado de conservação.

Além das doações, o evento também oferecerá à população a oportunidade de realizar o descarte adequado de materiais recicláveis, unindo ações de solidariedade e sustentabilidade.

Segundo o presidente do FAC, Adir Diniz, a campanha tem registrado aumento na procura por agasalhos, especialmente peças masculinas.

“Estamos recebendo um número significativo de solicitações de agasalhos, especialmente de peças masculinas. O Dia D é uma oportunidade para ampliar a participação da população e reforçar as doações destinadas às famílias atendidas”, afirmou.

A Campanha do Agasalho 2026 segue com pontos de arrecadação distribuídos pela Capital e tem como objetivo atender famílias afetadas pelas baixas temperaturas registradas durante o inverno.

Além do Dia D, a Campanha do Agasalho 2026 seguirá com uma série de ações ao longo do mês para ampliar a arrecadação de peças destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

No dia 12 de junho, das 12h às 13h30, será realizado mais um Pit Stop Solidário, promovido pela Ouvidoria-Geral do Município. A iniciativa tem como objetivo incentivar a participação dos servidores municipais nas doações e fortalecer a mobilização solidária.

Já no dia 27 de junho, a campanha estará presente no Mutirão Todos em Ação, que ocorrerá na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, localizada na Rua Álvaro Silveira, nº 210, no Bairro Tiradentes. Durante o evento, moradores e servidores poderão entregar doações e colaborar com a arrecadação de peças de inverno.

A campanha conta ainda com mais de 40 pontos de coleta espalhados por diferentes regiões de Campo Grande. Entre os locais participantes estão unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino), além de instituições parceiras como o Colégio Master, o Shopping Campo Grande e o Shopping Norte Sul Plaza.

As doações também podem ser entregues diretamente na sede do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), localizada na Avenida Fábio Zahran, nº 6.000, no Instituto Mirim.

A Prefeitura de Campo Grande reforça o convite para que a população participe da campanha e contribua com a doação de agasalhos, cobertores e outras peças de inverno, ajudando a atender famílias que enfrentam dificuldades durante o período de baixas temperaturas.

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