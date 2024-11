Feriado da Proclamação da República será de calor intenso em Mato Grosso do Sul

O feriado da Proclamação da República começou com muito calor e céu claro em Campo Grande. Nesta sexta-feira (15), o sol brilha forte, e a temperatura pode alcançar os 31°C, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar do tempo quente, há possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde e à noite em algumas áreas da Capital.

Em outras cidades de Mato Grosso do Sul, o calor também se destaca. No Pantanal, as máximas chegaram a 38°C em Corumbá, 37°C em Aquidauana, 36°C em Porto Murtinho e 35°C em Miranda. Já Coxim, no norte do Estado, registrou 34°C. No leste sul-mato-grossense, Três Lagoas pode ter máxima de 32°C nesta sexta-feira. No sul do Estado, Dourados e Ponta Porã registraram 33°C.

O Inmet também alerta que, apesar do predomínio do calor, algumas regiões do Estado podem enfrentar pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia, característica comum nesta época do ano devido à combinação de altas temperaturas e umidade. Com o calor intenso, a recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram