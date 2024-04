Feira de adoção de pets na expogrande acontece neste sábado

Neste sábado(13) acontece a tradicional Feira de Adoção, realizada todos os meses pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea e dessa vez acontecerá na 84ª edição da Expogrande.

Ao todo serão 70 animais entre cães e gatos disponíveis para serem adotados. A ideia é incentivar a adoção e mostrar a população esse caminho de proporcionar aos animais resgatados das ruas ou vítimas de maus-tratos um novo lar. Todos eles já estão vermifugados e os cães com a primeira vacina polivalente.

A subsecretaria ressalta que todos os animais adotados em suas ações têm castração gratuita em umas das clínicas credenciadas com a Prefeitura. A ação acontece a convite da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (ACRISSUL)

A Feira acontece no Parque Laucídio Coelho (Ao lado da pista coberta de Ranch Sorting) das 15h às 17h.

