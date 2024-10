Feira Agroecológica e de Economia Criativa está aberta para visitação durante o Integra UFMS

A Feira Agroecológica e de Economia Criativa do Integra UFMS 2024 está aberta para visitação de toda a comunidade durante o maior evento científico de Mato Grosso do Sul. A ação será realizada até 25 de outubro, das 9h às 17h, no Mercado Escola da UFMS, localizado ao lado do Ginásio Moreninho, na Cidade Universitária.

A iniciativa terá a participação de comerciantes e expositores de projetos vinculados ao Programa Institucional Universidade Aberta à Pessoa Idosa; iniciativas de pesquisa ou extensão com desenvolvimento de produtos alimentícios, artísticos ou químico-farmacêuticos artesanais produzidos a partir de matérias-primas dos biomas Cerrado e Pantanal; produtores vinculados à Feirinha Agroecológica da UFMS; comunidades tradicionais e povos originários; e agricultores familiares, associações de agricultores e empreendimentos solidários.

A professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e coordenadora do Mercado Escola, Aline Gomes da Silva, convida a população para participar da programação. “A Feira Agroecológica e de Economia Criativa do Integra UFMS 2024 será um espaço de visitação e convivência para toda a comunidade. Além de hortifruti, compotas, doces e condimentos, teremos muitas opções de bolsas, acessórios, decoração e saboaria artesanal”, explica.

“Contaremos ainda com uma pracinha de alimentação, onde as pessoas poderão desfrutar de diversas opções de alimentos para lanches e almoço. Convido a toda a comunidade para vir conhecer, desfrutar e prestigiar o trabalho dos nossos empreendedores familiares e da economia criativa”, reforça a coordenadora.

