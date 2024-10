Pesquisa atesta qualidade da água e eficiência do sistema de esgoto da Sanesul com alta aprovação

A qualidade da água e o sistema de abastecimento de Mato Grosso do Sul, operados pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) receberam avaliações positivas em uma pesquisa realizada pelo IPR (Instituto de Pesquisa Resultado).

Segundo o levantamento, 23,04% dos entrevistados classificaram a água fornecida como ‘ótima’, e 55,75% consideraram ‘boa’.

Apenas 12,71% apontaram a qualidade como ‘regular’, enquanto a insatisfação foi mínima, com 2,96% avaliando o serviço como ‘ruim’ e 1,63% como ‘péssimo’. Além disso, 3,92% relataram não utilizar o serviço de abastecimento.

No que tange ao sistema de abastecimento de água, 96,08% dos entrevistados afirmaram que possuem ligação de água tratada, sendo que 82,58% das residências contam com caixa d’água.

A pesquisa também mostrou que 56,92% dos usuários não enfrentam problemas de falta de água em suas localidades, reforçando a confiança no serviço prestado pela Sanesul.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, comentou sobre os resultados da pesquisa. “Estamos constantemente investindo em melhorias, tanto na infraestrutura quanto em novas tecnologias, para assegurar que a população de Mato Grosso do Sul tenha acesso a água de alta qualidade e um sistema de abastecimento confiável. Esses resultados refletem nosso compromisso em oferecer serviços eficientes e essenciais”.

Em relação ao saneamento e rede de esgoto, 62,71% dos entrevistados afirmaram estar conectados à rede da Sanesul, e 88,04% relataram não ter enfrentado problemas com o sistema de esgotamento sanitário.

No entanto, 35,79% dos entrevistados ainda não possuem acesso à rede de esgoto, o que aponta desafios a serem superados. “A universalização do esgotamento sanitário continua sendo uma prioridade para a Sanesul. Estamos cientes dos desafios e trabalhando incansavelmente para ampliar nosso alcance e atender todas as regiões do estado por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com a Ambiental MS Pantanal”, reforçou Marcílio.

O levantamento destacou tanto os avanços significativos quanto as áreas que ainda necessitam de melhorias, especialmente no que diz respeito ao acesso ao saneamento, refletindo o compromisso contínuo da Sanesul em atender as demandas da população sul-mato-grossense, conforme determina o governo municipalista liderado pelo governador Eduardo Riedel.

O plano de investimentos da empresa conta com o aval do governador Eduardo Riedel, que tem como prioridade a universalização do saneamento no estado, em conformidade com o novo marco legal.

A ideia do governo é antecipar em dois anos a meta estabelecida para 2033, reforçando o compromisso com o acesso a serviços de qualidade e a melhoria contínua da infraestrutura de água e esgoto.

A pesquisa

O levantamento, conduzido entre os dias 27 de julho e 3 de agosto de 2024, entrevistou 2.400 pessoas em 21 cidades do Estado — Aquidauana, Miranda, Terenos, Corumbá, Ladário, Coxim, Rio Verde, Dourados, Maracaju, Jardim, Bonito, Naviraí, Sete Quedas, Nova Andradina, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Ponta Porã, Amambai, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Com Agência de Notícias MS

