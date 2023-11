Fãs de Taylor Swift fazem vaquinha para pagar translado do corpo de jovem morta durante o show

A estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, morava na cidade de Sonora, situada a 330km da capital e morreu durante o primeiro show da cantora Taylor Swift no Brasil.

A jovem começou a se sentir mal por conta do calor durante a segunda música do show e foi em busca de receber atendimento médico da equipe de socorro. Enquanto recebia os primeiros socorros, Ana Clara teve uma parada cardíaca e entrou em processo de reanimação por 40 minutos, quando os médicos decidiram encaminhá-la a um hospital.

No hospital, Ana Clara teve uma segunda parada cardiorespiratória e não resistiu, vindo a óbito.

Os pais da jovem viajaram para o Rio de Janeiro, local onde a jovem faleceu, para fazer os processos legais. O pai da menina afirma que a empresa responsável pelo show não entrou em contato para esclarecer o ocorrido, e não custeou nenhuma despesa.

Com o alto custo do translado do corpo do Rio de Janeiro para o interior de Mato Grosso do Sul, os fãs da cantora Taylor Swift iniciaram uma vaquinha online para ajudar a pagar as despesas. Em poucas horas a família conseguiu arrecadar o suficiente para cobrir os gastos.

