De forma online, campanha estadual para quitar dívidas começa hoje

Começa nesta segunda-feira (20) a 3ª Campanha Nome Limpo Estadual, promovida pela ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), com objetivo de oferecer possibilidades de quitação de débitos com condições facilitadas de pagamento, como redução de juros e de multas e parcelamento prolongado.

A Campanha será realizada até o dia 15 de dezembro e a expectativa é arrecadar R$ 2 milhões. O evento reúne 10 empresas de Campo Grande, além dos municípios de Naviraí, Dourados e Maracaju.

As negociações ocorrem por meio de audiências virtuais de conciliação que foram previamente agendadas pela ACICG com os clientes inadimplentes das empresas participantes. Conforme a coordenadora da campanha, Paola Nogueira, haverá um conciliador presente nas audiências online.

“Por meio de uma listagem fornecida pelos estabelecimentos, convidamos consumidores inadimplentes via e-mail, telefone, whats app para regularizarem suas dívidas. Essas empresas contam com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça que conduz as audiências por videoconferência, aumentando as chances de um acordo”.

Participam na modalidade online as empresas: Sesc, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Loca Mais e Medical Center situadas em Campo Grande; Colégio Conexão II e Ótica Soliessi de Maracaju; Odonto Company e Lojas Oriente de Naviraí; e duas unidades da escola de idiomas Fisk, de Dourados.

Atendimento presencial

De 11 a 15 de dezembro, a 3ª Campanha Nome Limpo Estadual terá atendimento presencial exclusivamente com a Energisa, em Campo Grande. Os clientes interessados em regularizar débitos com a empresa deverão comparecer na ACICG, situada na Rua 15 de Novembro, 390, em frente à Praça Ary Coelho, munido de documento pessoal. O atendimento será diário, das 8h às 17h.

Serviço gratuito

Durante a Campanha Nome Limpo, que termina em 15 de dezembro, a ACICG espera atender mais de 1,5 mil consumidores consultando o extrato de negativação de débitos. A versão simplificada da consulta pode ser feita gratuitamente, informando o CPF no balcão do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), que fica dentro da entidade.