Famílias já podem aderir ao “Bônus Moradia” que facilita financiamento da casa própria

As famílias que buscam realizar o sonho da casa própria já podem a aderir ao projeto “Bônus Moradia”, que garante até R$ 25 mil no financiamento do seu imóvel. Lançado na última sexta-feira (23) pelo governador Eduardo Riedel, o subsídio pode ser usado no pagamento da entrada (residência). Basta acessar o site da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) para efetuar a inscrição.

Ao entrar no site (Agehab) já vai visualizar um banner disponível para inscrição no projeto. Lá terão todas as instruções e “passo a passo” para ser um dos beneficiados. Também já consta uma lista de imóveis que fazem parte do projeto, com endereço e valor das residências.

“Existem diversos imóveis com valores de financiamento, as famílias procuram a empresa, que fará a análise de crédito. Se ela for aprovada e ter a possibilidade de acessar o financiamento, então caberá a Agehab fazer a sua avaliação para liberar o subsídio”, explicou a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani.

Para ter o acesso ao subsídio é preciso ter renda familiar entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil, não possuir casa própria ou ter sido contemplado com outro programa habitacional. O valor disponível para entrada do imóvel será de R$ 6 mil até R$ 25 mil. A residência deve ter o valor máximo de R$ 208 mil.

Nesta primeira etapa o Governo do Estado vai beneficiar até 2.210 famílias, neste projeto que tem investimento de R$ 400 milhões, sendo R$ 45 milhões de contrapartida do Estado. Trata-se de uma parceria que tem a participação dos municípios e Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal.