Técnicos avaliam lavouras de milho na segunda safra em MS

O Rally da Safra encerra suas atividades em campo na próxima semana com equipes que percorrerão o Sul do Mato Grosso do Sul para avaliar lavouras de milho segunda safra. Os técnicos sairão de Campo Grande na segunda-feira, dia 26, em direção às regiões de Dourados, Ponta Porã e Naviraí. Segundo levantamento da Agroconsult, organizadora do Rally, em razão do atraso na colheita da soja, cerca de 55% das lavouras do estado foram implantadas tardiamente na janela de alto risco para problemas climáticos.

Conforme explica o coordenador da expedição, André Debastiani, o frio da última quinzena não trouxe perdas para o milho segunda safra no Mato Grosso do Sul, porém alongou o ciclo das lavouras, postergando a maturação e adiando o início da colheita. “É um momento importante para os técnicos avaliarem o desempenho das lavouras”, explica.

Segundo dados divulgados pelo Rally na largada da etapa milho, em 23 de maio, a produção da segunda safra é estimada em 102,4 milhões de toneladas, com aumento de 11% em relação à safra passada. “Uma vez consolidada essa produção recorde, passaremos a ter dois grandes desafios pela frente: o primeiro é dar destino interno a essa produção. Temos um bom momento do mercado de carnes que, com a queda de preços do milho, passa a ter melhores condições de adquirir o produto. E há também incremento na produção de etanol de milho”, diz o coordenador do Rally.

O segundo desafio será o logístico, tanto para exportação, como também para armazenar toda a produção, especialmente no segundo semestre: com os armazéns repletos de soja, o milho será armazenado a céu aberto. E com o volume recorde também de exportação de soja, de farelo de soja e de açúcar, o sistema portuário brasileiro será colocado em teste. Desde o dia 8 de janeiro, 17 equipes do Rally percorreram mais de 40 mil quilômetros visitando 1050 lavouras de soja em 12 estados brasileiros. Quatro equipes fizeram visitas técnicas aos produtores entre abril e maio.

O levantamento de campo ocorre durante a fase de desenvolvimento das lavouras e colheita e os técnicos percorrem polos produtores em 12 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, que respondem por 95% da área de produção de soja e 72% da área de milho.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Inverno menos rigoroso beneficia safra de milho em MS