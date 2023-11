Fácil Guaicurus atenderá motoristas que precisam realizar exame médico para CNH

A partir de hoje, segunda-feira (20), o Fácil Guaicurus contará com uma sala de exame para atender aos motoristas que precisam realizar o exame de vista ou capturar a foto para a renovação ou processo de tirar a primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O local tem capacidade para realizar 45 exames por dia e está localizado na região do Bandeira, onde estão localizados bairros como a grande Moreninha, Paulo Coelho Machado, Itamaracá, Rita Vieira e Universitário.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, essa nova localização favorece a descentralização e acessibilidade aos cidadãos.

“Esse é o Detran mais perto e mais eficiente. Além das reformas que temos executado nas nossas agências, temos buscado maneiras de levar nossos serviços para mais perto do cidadão”.

A sala de atendimentos tem 35m² e foi adaptada para receber os atendimentos médicos referentes ao processo da CNH e a comportar a demanda da região.

“Com mais essa possibilidade, o condutor que mora nas Moreninhas, não precisará se deslocar até o centro da cidade. É uma forma de tornar nossos serviços mais acessíveis”, afirma Juvenal Neto, diretor-adjunto do Detran-MS.

A sala do Fácil Guaicurus será a quarta opção de agendamento em Campo Grande, que conta ainda com as salas do Pátio Central, Shopping Campo Grande e Shopping Bosque dos Ipês.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram