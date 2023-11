Sesc Cultura apresenta semana de cinema francês, teatro e exposição

O Sesc Cultura traz uma semana repleta de eventos culturais, incluindo cinema francês, teatro e uma vernissage de abertura da exposição “Cenas em argila e tinta – Uma jornada pela história do cinema”. Na terça-feira, às 19 horas, o Cine Sesc exibirá o premiado “A noite do dia 12”, vencedor do César neste ano, abordando os reflexos sociais de um ciclo de violência contra a mulher.

Além disso, ocorrerá a vernissage da exposição que apresenta a produção de alunos dos ateliês de pintura e cerâmica do Sesc Cultura, inspirada na cinematografia mundial. A exposição, que vai até 08 de dezembro, inclui objetos, figurinos, bustos, retratos e cenas icônicas dos personagens de filmes preferidos dos participantes.

Na quarta-feira, o Cine Sesc Aliança Francesa exibirá o icônico filme “Hiroshima, Meu Amor”, dirigido por Alain Resnais e com roteiro de Marguerite Duras, às 19 horas, com classificação indicativa de 18 anos.

No mesmo horário, o Sesc Encena apresenta a peça “Groselha”, com a Cia Ofit, que propõe um mergulho nas profundezas da psicologia, desvendando recantos obscuros da mente e revelando uma paleta completa de emoções humanas. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente, sujeitos à lotação do espaço.

Leia mais: