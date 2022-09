Exposição de carros antigos acontece neste fim de semana em Dourados

Dourados recebe neste fim de semana o 1º Wolfsburg – Encontro Aircooled de Carros Antigos de Dourados. O evento acontece no estacionamento do Centro de Convenções Antônio Tonani organizado pela AACAMS (Associação Aircooled de Carros Antigos de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Reme (Rede Evolução Mulheres Empreendedoras) e apoio da Prefeitura de Dourados, através da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Neste sábado (10), o encontro começa às 8h e segue até 18h. Já no domingo (11), entre 8h e 16h, com entrada franca.

O nome do evento é uma homenagem à primeira fábrica de fuscas na Alemanha, mas a exposição contempla todos os modelos e marcas de carros antigos. “Além dos carros, teremos food trucks e música rolando com muito flashback”, diz Sidney Cardoso, um dos organizadores. Para os donos de animais de estimação, o espaço é “Pet Friednly”, ou seja, os companheiros de quatro patas são bem-vindos.

Junto com a Exposição de Carros Antigos, a Reme vai organizar uma feira de empreendedores. “Vai ter expositores de vários segmentos, como artesanato, brechó, cutelaria, doces, acessórios femininos, saúde e bem estar”, explica Gisele Maciel Rodrigues, diretora da entidade.

Estão confirmados na exposição mais de 400 colecionadores de diversos grupos, como o VW Green Garagem, Dark Garagem e Layo Garagem. “Vão vir reliqueiros de diversas cidades, como Campo Grande, Naviraí, Maracaju, Amambai, Ivinhema, Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no Paraguai”, completa Sidney.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

