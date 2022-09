Gloria Perez comenta que Jade Picon era perfeita para sua personagem

Gloria Perez, escritora de diversas novelas e atualmente tendo a “Travessia” como nova trama que será lançada em outubro, contou que Jade Picon tinha a aparência perfeita para interpretar Chiara.

“A Jade tinha a aparência perfeita para a personagem [Chiara], fez teste junto com outras garotas e optamos por ela. Queríamos fazer o lançamento de um rosto novo na tela. Essa polêmica nem ajuda nem atrapalha a trama, mas faz parte”, revela Gloria em conversa com a imprensa realizada nesta sexta-feira (9).

“As pessoas gostam de fazer polêmica, só que a arte não tem só uma porta de entrada. Às vezes tem o talento que estuda antes e chega ao palco e aquele que chega primeiro ao palco antes de estudar”, a autora comenta em relação ao fato de Jade nunca ter atuado.

Mauro Mendonça Filho, diretor da nova novela de Gloria, relembra que foi ele quem deu a primeira oportunidade para nomes como Grazi Massafera e Camila Queiroz. “Não tinha feito nem comercial ainda”, afirmou ele sobre a protagonista de “Verdades Secretas”. “Então, acho que eu tenho alguma credibilidade nisso”, brincou.

Mendonça também revelou no bate-papo com a imprensa que era ideia dele e da emissora descobrir novos atores, além de gerar uma identificação com o público. “Queremos que os telespectadores amem ou amem odiá-los. Sejam com consagrados ou com novidades, as chances vêm de vários lugares. Vamos gerando oportunidades”.

Após sair do Big Brother Brasil 21 (Globo), Jade continuou em alta, principalmente após a revelação que ela faria parte do novo elenco da novela de Gloria Perez. A polêmica começou pois Jade não tinha registro de atriz e que, supostamente,10 a chance de estrelar uma novela na emissora seria apenas por ser famosa.

No fim, a influencer conseguiu uma autorização do Sindicato dos Artistas do Rio (Sated-RJ) para atuar na produção.

