Evento on-line busca sanar dúvidas de consumidores sobre descontos e redução de juros

Na próxima segunda(23), acontece o evento online “Diálogos de Concertação dos Direitos do Consumidor” com o objetivo de orientar consumidores sobre a oferta de serviços de descontos e a redução de juros em financiamentos.

A transmissão online do evento irá permitir que o público faça interações. A cada mês acontecem transmissões ao vivo de debates com temas relacionados as relações de consumo. Esta é a sexta edição do evento

O evento é realizado em parceria entre o Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) e a OAB-MS. O debate é na segunda-feira (23), a partir das 18h, no canal do youtube.

Os debatedores serão: O coordenador de gestão de processos do Procon/MS, Erivaldo Marques Pereira e o advogado integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MS, João Carneiro.

A mediação será realizada pelo defensor público e coordenador do Nuccon (Núcleo de Promoção e Defesa do Consumidor e Demais Matérias Cíveis Residuais), Carlos Eduardo Oliveira de Souza e o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB/MS, Nikollas Pellat..

Diálogos de Concertação

Esta é a sexta edição do ‘Diálogos de Concertação dos Direitos do Consumidor’, encontro que faz referência ao efeito de concertar ou acordar algo em torno de um mesmo objetivo.

