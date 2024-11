Etapa do circuito estadual de badminton acontece neste fim de semana em Campo Grande

Neste final de semana, de 8 a 10 de novembro, acontecerá a III Etapa do Circuito Estadual de Badminton realizada pela FESBd (Federação Sul-Mato-Grossense de Badminton). O jogo será realizado no Ginásio do Rádio Clube, em Campo Grande, com cerimônia de abertura prevista para sexta-feira (8), às 19h30.

No sábado, as competições têm início às 8h e vão até as 20h, e no domingo ocorrem as finais das categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Principal.

Ao todo 202 atletas estão inscritos para participarem do evento, superando os 137 participantes da segunda etapa em Pedro Gomes e os 103 da primeira etapa em Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram