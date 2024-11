Lei define 21 de junho como Dia Nacional do Artista Vidreiro

Foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei que institui o Dia Nacional do Artista Vidreiro, a ser comemorado, anualmente, em 21 de junho. A Lei 15.013, 2024, foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (5).

A iniciativa teve origem em projeto apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR). O PL 2.504/2022 foi aprovado no Senado em 2023, com relatório da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Já na Câmara, a matéria passou por votação final em junho deste ano.

O objetivo da lei é reconhecer o trabalho dos artistas que fabricam e moldam o vidro. Além de homenagear os vidreiros, a data faz referência à inauguração do Salão de Artes em Vidro Brasil 2022, que ocorreu no dia 21 de junho de 2022. O evento foi realizado no Museu Municipal de Arte, em Curitiba, em razão do Ano Internacional do Vidro, instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas).

A arte

O vidro é objeto de fascínio desde os tempos antigos, quando começou a ser fabricado. A arte vidreira pode ser produzida de diferentes formas, como na confecção de objetos, na montagem de monumentos e nas instalações de vidrarias e tapetes. Além de um material de envasamento, o vidro é sustentável e 100% reciclável, quando em sua forma mais pura.

Com Agência Senado

