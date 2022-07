Copa do Brasil: confira os sorteios das quartas de finais

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou hoje (19) o sorteio dos confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil. O evento aconteceu na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

COMEÇOU, HEIN?! 💚💛 👉 Assista ao #SorteioCopaDoBrasil AO VIVO e saiba quais serão os confrontos e mandos das #QuartasDeFinal, além do chaveamento até a #FinalCopaDoBrasil! ▶️ https://t.co/m4U256DKQG#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/9ZO331gu6s — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) July 19, 2022

Seguindo o mesmo andamento das oitavas de final, todos os oito classificados foram colocados em um único pote.

Desta vez o sorteio não foi tão impactante quanto o último, que combinou diversos clássicos estaduais e nacionais. Entretanto, o acaso nos proporcionou alguns jogos interessantes. É o caso de Flamengo e Athletico, dois times embalados que permanecem em três competições na temporada.

Confira o sorteio da Copa do Brasil

Atlético-GO x Corinthians Fortaleza x Fluminense São Paulo x América-MG Athletico x Flamengo

*mando de campo: time da direita decide em casa;

Premiação

Os classificados para as semifinais do campeonato terão uma cota de R$ 8 milhões. Dos oito times ainda vivos, apenas São Paulo e Atlético-GO estão disputando a competição desde a primeira fase.

A competição é um dos principais torneios do futebol brasileiro, muito devido ao prêmio milionário. Para o campeão, o dinheiro acumulado de todas as fases chegam ao valor de R$ 60 milhões. Isto é, A milionária Copa do Brasil vai ‘encher os bolsos’ das equipes que chegarem a grande final.

