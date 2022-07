Estado de alerta é mantido para dengue, zika e chikungunya

Os números registrados referentes a dengue seguem preocupando todo o estado de Mato Grosso do Sul, principalmente Dourados, onde já foram confirmados cerca de 773 casos e um óbito motivado pela doença. Outros 122 casos estão esperando resultado.

Mesmo tendo sido percebida uma tendência de queda nas notificações nas últimas três semanas, Luís Carlos Luciano Júnior, coordenador do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), esclarece que essa queda “é sazonal. Esta época do ano não é a mais favorável ao mosquito da dengue pelas temperaturas mais amenas, que limita seu voo, seu raio de ação. Claro que isso se reflete nos números de notificações e casos que, historicamente, cai neste período”.

Ainda afirma que é preciso mantar o alerta para a zika, dengue e chikungunya, já que os ovos do mosquito aedes aegypti, responsável pela transmissão das doenças, já foram depositados e podem suportar esperar água por até 500 dias, para continuar o ciclo. Quando eclodem, bastam apenas 7 dias para o mosquito atingir a fase adulta.

O coordenador termina reforçando que o combate por parte da população é importante, já que cada um pode ser responsável pela limpeza do próprio imóvel, afim de evitar descarte de lixo em vias públicas, o acumulo de água em potes, entre outros.

